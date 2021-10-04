Житель Мегиона из мести слил в сеть «голые» фотки бывшей сожительницы Фото: Татьяна Коркина

Статью «Нарушение неприкосновенности частной жизни» инкриминируют 31-летнему жителю Мегиона, против которого возбудил уголовное дело Лангепассный межрайонный следственный отдел. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре, мужчине может грозить до двух лет тюрьмы.

В июле 2021 года подозреваемый, чтобы отомстить бывшей сожительнице, выложил в соцсети «голые» фотографии девушки. Дело в том, что дама отказалась с ним дальше встречаться, и он решил унизить и опорочить любимую. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, подобная история произошла в феврале 2021 год в Нефтеюганске. Сургутянин из мести своей бывшей девушке за решение прекратить отношения создал в Инстаграме страницу от ее имени, открытую для доступа всем пользователям сети. Там он разместил фотографии экс-пассии неглиже.