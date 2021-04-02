Югорчанин из мести слил в интернет интимные фото бывшей пассии. Фото - СК по ХМАО.

Нефтеюганские следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Сургут. Мужчину подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни.

В феврале 2021 года сургутянин из мести своей бывшей девушке за решение прекратить отношения создал в Инстаграме страницу от ее имени, открытую для доступа всем пользователям сети. Там он разместил фотографии экс-пассии неглиже.

– Чтобы привлечь большую аудиторию, он подписался от имени девушки на новости ее друзей и знакомых, что повлекло наиболее распространение сведений о частной жизни потерпевшей, – рассказали в СК по ХМАО-Югре.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается.