В Пыть-Яхе объявлен конкурс «Рисуем любимый округ». Фото: Вадим Бегун

В Пыть-Яхе объявлен конкурс «Рисуем любимый округ». В конкурсе может принять участие молодежь в возрасте от 14 до 18 лет включительно, проживающая на территории города Пыть-Яха.

– Каждым участником конкурса может быть предоставлено не более одного рисунка. Для участия принимаются только авторские работы. Все исключительные права на использование предоставленных для участия в конкурсе творческих работ участники безвозмездно передают организатору, – сообщили в городской администрации.

Заявки на участие в конкурсе вместе с конкурсной работой подаются в отдел муниципальной службы, кадров и наград администрации города по адресу: г. Пыть-Ях, 1 мкр, дом 18а, каб. № 406, № 417, в срок до 20 октября 2021 года включительно.