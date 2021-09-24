Житель Нижневартовска напал на врача, осматривавшего его жену Фото: Татьяна Коркина

Следственными органами СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело против 29-летнего местного жителя. Он подозревается по статье "хулиганство с применением насилия".

Как сообщают в ведомстве, 21 сентября 2021 года около 15 часов подозреваемый, находясь в одном из кабинетов частной медицинской клиники «А-мед» города Нижневартовск утроил настоящий скандал. Он выдумал, что врач-дерматовенеролог, который раньше осматривал жену дебошира, приставал к его супруге и ударил доктора по лицу .

- Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается - сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Ситуация контролируется в центральном аппарате СК России.