В Нижневартовске зафиксирован рост госпитализации коронавирусных больных Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В Нижневартовске за прошлую неделю зарегистрировано 169 случаев заболевания COVID-19. Восемь случаев при этом завозные: из Азербайджана, Турции, Египта.

В течение трех последних дней зафиксирован рост госпитализации. Сейчас в инфекционном отделении БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница» находится 161 пациент из Нижневартовска, Нижневартовского района, Мегиона и Радужного. Об этом сообщил главный врач медучреждения Алексей Сатинов.

Под наблюдением медиков находится 1 014 взрослых пациентов. Главный врач нижневартовской поликлиники Светлана Воронина напоминает, что продолжается прививочная кампания. Сделать это можно в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильных пунктах. На данный момент привились около 72 тысяч горожан.

Как сообщила главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника» Татьяна Загинайко, на сегодня 1 042 ребенка из числа контактных, 116 детей имеют лабораторно-подтвержденный диагноз коронавируса. В настоящее время разобщены 16 детских коллективов: пять групп в детских садах и 11 классов в образовательных организациях.

Как говорят специалисты, в городе превышен эпидпорог заболеваемоти ОРВИ. На прошлой неделе заболели около четырех тысяч вартовчан. Также отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей. Случаев гриппа не зафиксировано.