В аэропорту Сургута, у пассажиров из Таджикистана, нашли фасоль с паразитами Фото: Управление Россельхознадзора

В международном секторе сургутского аэропорта проконтролирован международный рейс Худжанд (Таджикистан) - Сургут. При досмотре ручной клади и багажа выявлено 2 случая ввоза подкарантинной продукции с признаками заражения личинками – четырехпятнистой зерновкой и семенами повилики. Это стеблевые паразиты растений, которые снижают урожай и качество продукции, способствуют поражению растений вредителями и болезнями. Такие продукты становятся ядовитыми и опасными для людей и животных.

Продукцию взяли на экспертизу, результаты которой подтвердили заражение продуктов. Семена кумина (зира) и фасоль по заявлению владельцев была уничтожена - её сожгли в печи аэропорта.

Напомним, ранее мы писали о том, как из-за заражения людей сальмонеллезом в Советском районе закрыли кафе.