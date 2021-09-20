Из-за заражения людей сальмонеллезом в Советском районе закрыли кафе

В Советском районе закрыли кафе из-за заражения людей сальмонеллезом Фото: Татьяна Коркина

Из-за заболеваемостью сальмонеллёзом населения посёлка Малиновский Советского района проведено эпидемиологическое расследование причин заболеваемости. Эпидемиологи выяснили, что все заболевшие участвовали в одном мероприятии и ели готовую продукцию, заказанную через кафе «Счастье».

В кафе определены санитарные нарушения, такие как, поточность технологических процессов, которая допускала пересечение сырой и готовой продукции, загрязненного и чистого инвентаря, тем самым не соблюдалась биологическая безопасность изготовления кулинарной продукции. Там, отсутствовал контроль безопасности получаемого сырья и изготавливаемой продукции. Всё это создавало условия для заражения инфекцией готовой продукции, что создавало угрозу распространения инфекционных заболеваний, включая сальмонеллез. Работа кафе при подобных нарушениях может стать причиной заболеваемости потребителей его услуг.

Советским районным судом решено приостановить деятельность заведения на 5 суток. Профилактические и противоэпидемические мероприятия находятся на постоянном контроле в Роспотребнадзоре Югры.