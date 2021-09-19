Избирком Югры опроверг сообщение о двойной выдаче бюллетеня в Лангепасе

Факты отсутствия нарушений зафиксированы протоколами и данными от общественных наблюдателей. Фото: правительство Югры

Техническая ошибка при заполнении явки избирателей стала причиной проверки работы избирательной комиссии на участке № 513 в Лангепасе. Как сообщает ugra-news.ru, отметку ошибочно поставили однофамильцу, который голосовал на дому.

– В связи с появившимся сообщением о том, что избиратель из Лангепаса обнаружил, что за него проголосовал кто-то другой, поясняем следующее. Членами избирательной комиссии была допущена ошибка при внесении записи о голосовании на дому. Отметка о том, что избиратель проголосовал на дому была ошибочно поставлена другому избирателю, также проживающему по данному адресу и имеющему те же имя и отчество. Факт ошибочной записи был зафиксирован присутствующими членами комиссии и наблюдателями, – заявил Избирком Югры.

Факты отсутствия нарушений зафиксированы протоколами и данными от общественных наблюдателей. Как пояснила председатель ТИК Лангепаса Ольга Туктарова, пришедшему на участок гражданину выдали бюллетень.

– Отметка о голосовании на дому была поставлена ошибочно и в дальнейшем была аннулирована. Никаких нарушений избирательного законодательства допущено не было, все права избирателей были соблюдены — оба избирателя проголосовали единожды, – прокомментировала она.

Напомним, в Югре работает Центр общественного наблюдения, с помощью которого ведется круглосуточное видеонаблюдение с избирательных участков региона, с возможностью перемотки видео. Помимо этого, за соблюдением законодательства на «Больших выборах» в Югре следят более 1 700 общественных наблюдателей: учителей, врачей, сотрудников учреждений культуры и крупных предприятий.