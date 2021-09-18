Жених и невеста приехали в избирательный участок Нягани сразу из ЗАГСа

Председатель участковой избирательной комиссии поздравила новоиспеченную семьи с двумя знаменательными датами, а после присутствующие одарили молодоженов аплодисментами. Скриншот видео

Молодожены Евгений и Ольга Кочины приехали на свадебной машине на избирательный участок № 69 Нягани в день бракосочетания, 18 сентября. Пару встретили аплодисментами, отмечают очевидцы.

– Голосуем всегда, потому что нам не безразлично, каким будет наш город, регион, вся Россия. Рады в этот день сделать выбор, который повлияет на будущее нашей Родины, – считает невеста Ольга Кочина.

Дата свадьбы случайно совпала с датой выборов, но это позволило сделать торжество незабываемым. Председатель участковой избирательной комиссии поздравила новоиспеченную семьи с двумя знаменательными датами, а после присутствующие одарили молодоженов аплодисментами.

Семейным праздником стал сегодняшний день для ребят и их родителей из Октябрьского района. Здесь молодые люди впервые приняли участие в выборах, им вручили памятные дипломы.

Жительница деревни Нижние Нарыкары Антонина Нажмутдинова пришла на участок в национальном костюме. Фото: правительство Югры

А жительница деревни Нижние Нарыкары Антонина Нажмутдинова пришла на участок в национальном костюме. По словам югорчанки, так она показала любовь к истокам, патриотизм и многообразие национальностей России.

– Все мы едины: вместе радуемся или даем отпор врагу, вместе принимаем судьбоносные решения, – сказала Антонина Нажмутдинова.

Напомним, 19 сентября – последний день голосования. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Югорчане получают от шести до девяти бюллетеней: жители голосуют за кандидатов в Государственную Думу, в Думу Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюменскую Думу, муниципальных образований округа, а также глав поселений.