Глава Югры Наталья Комарова проголосовала в Ханты-Мансийске 17 сентября

Фото: правительство Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова одной из первых приняла участие в «Больших выборах». Глава округа проголосовала на избирательном участке № 294, расположенном в КДЦ «Октябрь» в окружной столице.

Глава ХМАО отметила, что к выборам 2021 года в округе создали Центр общественного наблюдения, чтобы обеспечить видеонаблюдение за избирательными процессами, информационное, экспертное, правовое сопровождение возникающих вопросов. Наталья Комарова считает, что общественные наблюдатели играют большую роль, ведь они отмечают за легитимность выборов.

– У нас в регионе эта команда насчитывает 1 745 человек. Независимые общественные наблюдатели контролируют соблюдение всех мер, реализация которых направлена на открытость и доступность голосования, – убедилась губернатор. – Важно, чтобы люди имели предусмотренную законодательством Российской Федерации возможность сделать выбор.

Напомним, в Югре с 17 по 19 сентября проходят «Большие выборы». Жителям округа нужно избрать депутатов Государственной, Тюменской и окружной дум, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. Всего 360 депутатов в думы всех уровней, а также главы пяти поселений.

Таким образом, на избирательном участке каждый югорчанин получает от шести до девяти бюллетеней – в зависимости от территории. За ходом голосования следят около 5 000 наблюдателей, из них свыше 1 700 – независимые общественные наблюдатели.

Губернатор Югры также отметила, что на избирательных участках учтены и соблюдены все меры, предписанные Роспотребнадзором. Кроме того, по данным региональной избирательной комиссии, 75% членов избирательных комиссий сделали профилактическую прививку от коронавирусной инфекции.