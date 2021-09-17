Председатель избиркома Югры Денис Корнеев: голосование своевременно стартовало на всех участках округа

В Югре работает 741 избирательный участок, сообщил председатель избиркома Югры Денис Корнеев. Скриншот видео

В первый день голосования, 17 сентября в 08-00, в Югре открыли 741 избирательный участок. Об этом на брифинге сообщил председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.

– Избирательные участки у нас все открыты. У нас определены данные по досрочному голосованию, проголосовало досрочно около 31 000 жителей в труднодоступных местностях. Эти данные будут учтены в протоколах при подсчете голосов, – пояснил он.

Глава окружного избиркома также отметил, что две ситуации потребовали особого внимания, но все они уже улажены.

– Было две ситуации, которые потребовали внимания с нашей стороны. Одна в Урае, где два КОИБ начали работу позднее восьми утра: техническая служба поддержки рекомендовала провести их дополнительное тестирование, что потребовало времени, — пояснил Денис Корнеев.

Однако заминки не было, отметил Корнеев. Согласно инструкции, были поставлены временные ящики для голосования. Сейчас КОИБЫ уже приступили к работе после проведенной проверки.

В Нижневартовске в УИК № 623 сработал человеческий фактор: участковая избирательная комиссия при подготовке бюллетеней допустила ошибку при исключении из бюллетеня кандидатов в гордуму по одномандатному округу № 14. Из-за оплошности недействительными оказались 50 бюллетеней, территориальная избирательная комиссия Нижневартовска оперативно направила имеющиеся в резерве муниципальные бюллетени на избирательный участок и голосование продолжилось, пояснил Денис Корнеев.

– Когда поступила информация о вычеркивании отдельных кандидатов, по неосторожности члены УИК допустили оплошность. Проблема была обнаружена и устранена. К сожалению, сработал человеческий фактор. На результаты выборов это повлияет несущественно, — пояснил региональный эксперт независимого общественного мониторинга Станислав Розенко.

Избирательные участки в Югре открыты 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00. Каждый житель Югры должен получить минимум шесть бюллетеней для голосования в зависимости от территории проживания.