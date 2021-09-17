В Ханты-Мансийске стартовал первый день больших выборов Фото: Городской информационный центр

Сегодня утром в столице Югры начался первый день голосования. Выборы продлятся три дня - с 17 по 19 сентября. Всего в Ханты-Мансийске 30 избирательных участков, которые будут работать с 8:00 до 20:00.

Напомним, что жители региона могут проголосовать за своих кандидатов в Государственную Думу, Тюменскую областную Думу, Думу ХМАО и в Думу города. А свой избирательный участок можно найти с помощью: цифрового сервиса ЦИК России, где необходимо ввести свой адрес постоянной регистрации и получить информацию о своей УИК. Или узнать по телефону горячей линии в ЦИК России 8-800-200-00-20, либо Избиркома Югры 8-3467-33-04-08. Также, вся необходимая информация об адресе помещения избирательного участка доступна в личном кабинете на портале «Госуслуг», в разделе «Мои выборы». Там же можно будет ознакомиться с результатами голосования.

Отметим, что на территории каждого избирательного участка действуют все необходимые меры безопасности: масочный режим, санитайзеры, соблюдение дистанции, дезинфекция помещений. Избирателям предлагают отдельный комплект с маской, перчатками и ручкой. Внедрены бесконтактные формы взаимодействия работников участка и избирателей.

Что важно, каждый избирательный участок обеспечен круглосуточным видеонаблюдением, бюллетени будут находиться в специальных сейф-пакетах и дополнительно лежать в отдельном сейфе.