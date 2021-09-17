В Сургуте продолжается благоустройство дворов Фото: Администрация Сургута

В Сургуте Глава города Андрей Филатов вместе с заместителем Губернатора Югры Вадимом Шуваловым оценили готовность придомовых территорий.

На улице Г. Иванова, 7, уже заасфальтировали проезд, тротуары, парковку и пешеходные дорожки. Там, готовы детская и спортивная площадки, а также обеспечено дворовое освещение. Частично благоустроен двор и на улице Быстринской, 22. Его ремонт состоялся, в рамках программы "Комфортная городская среда". Во дворе установлены детская и спортивная площадки, а на следующем этапе планируется оснащение площадки для воркаута. Всего в этом году в Сургуте благоустроят 32 двора.

Напомним, ранее мы писали о том, что в окрестностях Нижневартовска появится экоэтнопарк. Строительство этнодеревни позволит приблизится к традициям коренных народов Севера.