В окрестностях Нижневартовска появится экоэтнопарк Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В окрестностях Нижневартовска на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга» до конца октября разобьют экоэтнопарк. Отдыхающие здесь жители и гости города смогут поближе познакомиться с традициями и бытом коренных народов Севера.

- В рамках регионального конкурса инициативных проектов наш город представил концепцию модернизации спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга» и создания на его территории экоэтнопарка. Нижневартовск, став победителем, на эти цели из окружного бюджета получил субсидию в размере около 20 миллионов рублей. Это целевые деньги, которые мы направляем на создание целой инфраструктуры для качественного отдыха, - сообщила заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска Светлана Селиванова.

По её словам, окончательный срок работ – конец года, но возможно работы удастся завершить раньше.

На территории турбазы уже появилась современная детская площадка, установлен детский веревочный парк и строится этнодеревня. Её появление позволит организовывать полноценные экскурсии для всех желающих познакомиться с бытом, культурой и традициями коренных народов Севера. В перспективе гости смогут не только посещать выставки, но и изучать специально построенные лобазы, а зимой кататься на оленях.