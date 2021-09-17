В Сургуте за взятку задержали инженера по эксплуатации зданий Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственный отдел Сургута возбудил уголовное дело против 54-летнего местного жителя. Он подозревается в получении взятки.

По информации следственных органов, подозреваемый, занимая должность инженера по эксплуатации зданий и сооружений одного из медучреждений города решил подзаработать. Он получил от директора коммерческой организации взятку в сумме 50 тысяч рублей за приёмку и подписание актов выполненных работ по госконтракту на техническое обслуживание и текущий ремонт очистных сооружений.

После получения денег инженера задержали сотрудники ОМОН, деньги нашли у него в носках при личном досмотре. По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске за взятку задержан бывший начальник ПФР.