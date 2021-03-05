В Нижневартовске за взятку задержан бывший начальник ПФР Фото: pixabay.com

В Нижневартовске следователями отдела по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело против бывшего начальника городского управления Пенсионного фонда Российской Федерации. Он подозревается в "получение взятки в особо крупном размере".

Мужчина, занимая руководящую должность, в 2015 году получил взятку в сумме 3 миллионов рублей за снижение с 40% до 20% тарифных санкций за неуплату одним из обществ страховых взносов в размере 67 миллионов рублей. Из-за незаконных действий, совершенных после получения взятки обществу, допустившему нарушение закона назначен штраф за страховые взносы в размере 13 вместо 26 миллионов рублей.

О преступлении выяснили сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по ХМАО – Югре. В настоящее время по уголовному делу проводится расследование.

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