Тюменские энергетики сделали подарки для маленьких северян, родившихся раньше срока

В Нягани прошел уникальный мастер-класс по созданию специальных игрушек для детей, родившихся раньше срока. Организаторами мероприятия выступило международное движение «28 петель». Главными гостями и учениками стали сотрудники компании «Россети Тюмень». Няганские энергетики с теплом и заботой сделали своими руками игрушки-комфортеры, которые уже в конце сентября будут отправлены в перинатальные центры Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов.

Филиал благотворительного клуба «28 петель» в Нягани открылся прошлым летом. Его участники бесплатно вяжут комплекты для вспомогательной терапии малышей, появившихся на свет с экстремально низким весом. За время существования сообщества перинатальные центры Ханты-Мансийска и Нового Уренгоя получили от волонтеров свыше двух тысяч различных изделий: носочки, шапочки, массажные коврики и игрушки.

В это раз свой вклад внесли и тюменские энергетики. Активисты филиала «Энергокомплекс» смастерили 90 осьминожек – это необычные игрушки-комфортеры, щупальца которых заменяют деткам пуповину. Через две недели все комплекты отправятся к маленьким северянам, поспешившим появиться на свет.

Кстати, работники энергокомпании успели пополнить и «шерстяные» запасы клуба «28 петель», подарив организаторам 40 мотков стопроцентной шерсти. Вещи из такой пряжи очень теплые, хорошо согревают и массируют нежную кожу младенцев благодаря умеренной колючести. А главное – шерстяная пряжа не позволяет впадать в глубокий сон, чтобы дети не забывали дышать. Из подаренных клубков можно будет изготовить еще около 30 комплектов вещей.

– Недоношенным, к сожалению, в нашей стране рождается каждый десятый ребенок. Шерстяную одежду крошечного размера не купить в магазине, ее можно только связать. Добрые феи клуба «28 петель» делают это на безвозмездной основе, но далеко не каждая имеет возможность покупать пряжу. Подарок от энергокомпании – это ценный вклад в благородное дело. Вдвойне приятно, что специалисты компании присоединились к мероприятию. Среди энергетиков, как оказалось, тоже есть мастерицы, – поделилась Ольга Помелова, координатор филиала международного клуба «28 петель» в Нягани.