В Нижневартовске задержаны двое мужчин с наркотиками Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Нижневартовску

В Нижневартовске задержаны 38-летний и 34-летний мужчины, подозреваемые в незаконном хранении наркотиков.

При личном досмотре у мужчин обнаружены пакетики с наркотиками. Один из задержанных ранее уже был судим за аналогичное преступление. Экспертиза показала, что в пакетах действительно находилось наркотическое вещество массой 1,362 грамма и 3,050 грамма.

Как рассказали подозреваемые, наркотик они приобрели через интернет для личного потребления. Против задержанных возбуждены уголовные дела за хранение запрещенных веществ. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске задержали подростка, который раскладывал наркотики по городу. У него нашли 30 свертков с запрещенными веществами.