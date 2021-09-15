В Ханты-Мансийске прошел турнир по Street Workout «Югорский силач» Фото: паблик "Street Workout в Ханты-Мансийске"

В Ханты-Мансийске провели турнир по Street Workout «Югорский силач». Кроме жителей окружной столицы в турнире участвовали спортсмены из Нягани, Сургута, Нижневартовска, Тюмени и Тобольска. Удивил организаторов и зрителей фристайл в исполнении девушек. Турнир прошёл в нескольких категориях: силовой, общий и женский фристайл, GIMBARR и двоеборье. Всего за звание лучших боролись 50 воркаутеров, около 30 из них - хантымансийцы. Спортсмены из Ханты-Мансийска отличились лучшими показателями: одержали победу во всех номинациях.

Напомним, ранее мы писали о том, как богатырь из Сургута поставил новый рекорд, сдвинув 40-тонный самолет на пятнадцать метров за 39 секунд.