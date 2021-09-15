Этой зимой в Югре появится почти 22 километра ледовых переправ Фото: Юлия Кучеренко

В Югры в формате видеоконференцсвязи прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел заместитель губернатора Алексей Забозлаев. Участники заседания обсудили профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, оценили организацию безопасности дорожного движения на маршрутах следования детей в образовательные организации и приведение маршрутов в нормативное состояние.

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок рассказал, что сотрудники ГИБДД вместе с представителями органов местного самоуправления, общественности проверили пути следования детей к школам.

- Замечаний по техническому состоянию и оснащению необходимым оборудованием пешеходных переходов, расположенных у образовательных организаций, сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения автономного округа не было, - сказал руководитель регионального дорожного ведомства.

Также он добавил, что рядом с школами пешеходные переходы на региональных дорогах оборудованы искусственным освещением и всем необходимым в соответствии с нормативными требованиями.

Участники заседания обсудили подготовку дорожно-эксплуатационных организаций к обслуживанию улично-дорожной сети общего пользования зимой. Сейчас продолжается ремонт, техническое обслуживание и оснащение техники, задействованной в зимнем содержании автодорог. Полностью подготовлена площадка для хранения песко-соляной смеси, теплых стоянок для техники, помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей, отопительных систем в помещениях.

Сейчас к зиме готовят мостовые сооружения, водопропускные трубы и водоотводные сооружения. А ещё восстанавливается и повторно наносится дорожная разметка. Заготавливается противогололедный материал. Все работы будут завершены до начала зимы.

Как обещают специалисты, все подготовительные и проверочные мероприятия завершатся до 20 октября.

По словам генерального директора Северавтодора Александра Лебедева, в предстоящем зимнем сезоне в Югре запланировано устройство 2 228 км зимних автодорог общего пользования межмуниципального значения, в том числе почти 22 км ледовых переправ.