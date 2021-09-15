Коронавирус в Югре. Последние новости на 15 сентября 2021 года: скончался 1 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 15 сентября 2021 года. За минувшие сутки в ХМАО зарегистрировано 149 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах. Больше всего случаев заражения за день выявлено в Сургуте – 30 человек. В структуре клинических проявлений у 1 человека клиническая картина заболевания отсутствовала, клинические проявления ОРВИ установлены у 121 человека, диагноз «пневмония» поставлен 27 заболевшим.

В тяжелом состоянии находится 91 пациент, 64 подключены к ИВЛ. От коронавируса за сутки скончался 1 человек и выписались по выздоровлению 114 человек.

За последние сутки в России выявлено 17 837 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксирован 781 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 15 907 человек.

Роспотребнадзор Югры сообщает, что после периода отпусков и начала занятий в образовательных организациях возможен небольшой подъем сезонной заболеваемости ОРВИ и COVID-19, поэтому в этот период особенно важно продолжать соблюдать меры профилактики – носить маску, мыть руки, пользоваться антисептиком, соблюдать социальную дистанцию и вовремя прививаться.

В Ханты-Мансийске продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. По словам медиков, старшее поколение легко переносит вакцинацию.