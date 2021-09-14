В Ханты-Мансийске продолжается масштабная вакцинация от коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В oкружной клинической больнице Ханты-Мансийска 28 тысяч 614 человек полностью завершили вакцинацию против коронавируса.

Среди полностью привитых от новой коронавирусной инфекции 5 тысяч – это пожилые люди старше 65 лет. По словам терапевта отделения медицинской профилактики лечебного учреждения Олеси Цербе, старшее поколение легко переносит вакцинацию.

- Конечно, как и после любой другой прививки, могут наблюдаться небольшое повышение температуры, слабость, недомогание и головная боль. В месте инъекции могут появиться отёчность, покраснение, болезненность. В течение двух-трёх дней всё проходит. Как показывает практика, такие случаи единичны - рассказала Олеся Цербе.

Кроме того, специалистами клиники с конца марта организована выездная работа по вакцинации от COVID-19. Выездные бригады уже побывали в медицинских и образовательных учреждениях, на предприятиях, в хозяйственных организациях города и структурах власти. В городе развернуты и мобильные пункты вакцинации, за этот период выполнено около 500 выездов специалистов. Такая форма работы востребована и будет продолжаться.