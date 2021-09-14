Жителя Лангепаса обвиняют в вымогательстве денег у адвоката Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Лангепаса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 58-летнего жителя города, который обвиняется в вымогательстве.

По информации ведомства, обвиняемый с октября 2020 года по май 2021, целенаправленно угрожал 38-летнему адвокату коллегии адвокатов ХМАО-Югры, требуя денег. Сам преступник объяснял свои требования тем, что он якобы недоволен работой юриста при представлении его интересов в суде по гражданскому делу.

Уголовное дело направленно в Лангепасский городской суд. Югорчанину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нягани арестовали подельников задержанного за вымогательство мужчины.