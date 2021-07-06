В Нягани арестовали подельников задержанного за вымогательство мужчины Фото: Татьяна Коркина

Следственный отдел Нягани возбудил уголовное дело против 20-ти и 30-ти летних жителей города. Они подозреваются по статьям "применение насилия в отношении представителя власти" и "вымогательство, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия".

По информации ведомства, 30 июня подозреваемые, решили спровоцировать полицейских на применение насилия и поместили принадлежащий одному из них сгоревший автомобиль перед входом в здание Администрации Нягани. Когда приехала полиция, один из злоумышленников пытался помешать эвакуации автомобиля, снимая происходящее на камеру мобильного телефона, а второй записывал видео из укрытия. В момент, когда сотрудники полиции сняли 20-летнего парня с автомобиля, тот, ударил полицейского локтем, а его 30-летний сообщник с разбега ударил сотрудника в голову.

Кроме того, подозреваемые, вместе с 28-летним соучастником, избили директора одного из муниципальных учреждений города. Они шантажировали мужчину, требуя у него 500 тысяч рублей и угрожая расправится с родственниками потерпевшего.

Преступники арестованы, по уголовному делу продолжается расследование.