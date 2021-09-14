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Происшествия14 сентября 2021 15:47

В Югорске задержали пьяного водителя без прав

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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В Югорске задержали пьяного водителя без прав

В Югорске задержали пьяного водителя без прав

Фото: Юлия Кучеренко

В Югорске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Ваз» на улице Толстого, за рулем находился 27-летний местный житель, который по внешним признакам был пьян. Алкогольное опьянение мужчины подтвердилось после экспертизы.

В июне мужчину уже лишили водительских прав, по решению Мирового судьи он получил штраф в сумме 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством сроком на 1,5 года. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению ПДД и просит не садится за руль автомобиля в состоянии опьянения, ведь это может повлечь за собой серьезные последствия.

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