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Происшествия23 августа 2021 15:06

В Нижневартовске водитель повторно попался пьяным за рулем

Ему грозит до семи лет лишни свободы
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Нижневартовске водитель повторно попался пьяным за рулем

В Нижневартовске водитель повторно попался пьяным за рулем

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске в ночное время за нарушение правил дорожного движения сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Тойота». За рулём находился 31-летний местный житель, от которого пахло алкоголем.

Во время прохождения медосвидетельствования подтвердилось, что водитель сел за руль пьяным. А позже стало известно, что это не первое нарушение с его стороны. Сотрудники ДПС проверили базы и оказалось, что нарушителя уже лишали прав на 2 года 6 месяцев. Причем на момент совершения повторного нарушения первый запрет ещё действовал.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело, ему грозит максимальное наказание - до 7 лет лишения свободы.

Напомним, о похожем случае мы писали ранее. В Белоярском возбуждено уголовное дело против пьяного водителя, которого уже повторно остановили в таком состоянии.