На одном из перекрестков Нижневартовска столкнулись две иномарки Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске, 34-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «Хендай Санта Фе», под управлением 51-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и 18-летняя пассажирка Соляриса получили травмы.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление с признаками опьянения, 33 водителя наказаны за выезд на полосу встречного движения, 28 – за нарушение требований к перевозке детей.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также призывают быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.