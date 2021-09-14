Юный дзюдоист из Сургута завоевал золото на Всемирных школьных спортивных играх Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Дзюдоист из Сургута Демид Елькин стал победителем в весовой категории до 38 кг на Всемирных школьных спортивных играх ISF U15. Соревнования проходят в Белграде и продлятся до 19 сентября. Демид стал единственным представителем Югры в составе сборной России на этих Играх. Всего в соревнованиях участвуют больше 2,5 тысяч юных спортсменов из 42 стран. Они борются за награды в 14 видах спорта: легкая атлетика, бадминтон, баскетбол, баскетбол 3х3, шахматы, футбол, дзюдо, каратэ, спортивное ориентирование, плавание, настольный теннис, тхэквондо, волейбол и спортивная борьба.

Напомним, ранее мы писали о том, что спортсменка из Нефтеюганска заняла первое место на соревнованиях по дзюдо.