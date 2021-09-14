В Нижневартовске, по вине нетрезвого водителя, в ДТП пострадала девочка Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске, по вине нетрезвого водителя, в ДТП получила травмы 8-летняя девочка. Как сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре, нетрезвый 37-летний мужчина, за рулем автомобиля «Рено» не справился с управлением и наехал на бордюр.

Всего за неделю, на дорогах округа задержано 137 водителей с признаками опьянения и возбуждено 17 уголовных дел против водителей с признаками опьянения, повторно управлявших транспортом в таком состоянии.

ГИБДД напоминает, что в случае совершения аварии пьяным водителем с причинением тяжкого вреда здоровью, виновнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. В случае гибели человека наказание ужесточается на лишение свободы сроком от 5 до 12 лет, в случае гибели двух и более человек – от 8 до 15 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске водитель влетел в остановку. Погибли два человека, а виновник сдался полиции.