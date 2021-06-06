В Нижневартовске водитель влетел в остановку: два человека погибли, виновник сдался полиции

Фото с места аварии. Фото: ЧП в Нижневартовске

Жуткая трагедия произошла накануне вечером, около 20.30, 5 июня, в районе дома № 16 по ул. Заводской в Нижневартовске. Водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал в сторону улицы Лопарева, не справился с управлением и наехал на пешеходов на остановке. Два человека погибли – это 63-летняя пенсионерка, которая скончалась на месте происшествия, и 37-летний мужчина. После аварии его госпитализировали в больницу, где он скончался.

Женщина скончалась на месте. Фото: ЧП в Нижневартовске

На место съехались экстренные службы. Фото: ЧП в Нижневартовске

После наезда на пешеходов водитель скрылся с места преступления. Однако сегодня около 11 утра 28-летний водитель пришел в полицию с повинной. Оказалось, что у него не было водительских прав, а раньше он привлекался к уголовке за совершение краж.

Виновник аварии явился в полиции. Фото: ЧП в Нижневартовске

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Автомобиль у водителя забрали и поместили на штрафстоянку. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.