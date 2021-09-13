Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 сентября 2021 года увеличилось на 147 человек Фото: Татьяна Коркина

Оперативный штаб Югры сообщает, что по данным на 13 сентября в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 72 432 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 147 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 44 случая, 18-29 лет – 8 случаев, 30-49 лет – 65 случаев, 50-64 лет – 20, старше 65 лет – 10. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 133 случая, источник инфекции устанавливается в 2 случаях, 12 случаев завозных.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Нижневартовске – 30; Сургуте – 27; Ханты-Мансийске – 17; Нефтеюганске – 11; Кондинском районе – 9; Нефтеюганском районе – 8; Урае – 7; Югорске – 6; Сургутском районе – 6; Нягани – 5; Когалыме – 4; Мегионе – 4; Октябрьском районе – 3; Советском районе – 3; Радужном – 2; Нижневартовском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Белоярском районе – 1.

По клинической структуре: на момент выявления у 126 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у 3 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 145 случаях, по 2 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 9 785 человек, сняты с наблюдения – 290 423 жителя региона. За сутки на COVID-19 обследованы 3 186 человек, всего прошли обследование 2 158 110 северян.

Состояние 93 пациентов по-прежнему тяжелое, 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались ещё 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 083 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 114 человек, за весь период пандемии вылечились 68 740 югорчан.

На сегодняшний день в России выявлено 7 158 248 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в том числе за последние сутки – 18 178 новых случаев в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 6 402 126 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.