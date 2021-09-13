В Лангепасе задержали пьяного угонщика без водительских прав Фото: Татьяна Коркина

В Югре по собственной неосторожности от угонов транспортных средств страдают всё больше автолюбителей.

Так, в дежурную часть ОМВД России по городу Лангепас обратилась собственница автомобиля «Хендай» и рассказала о том, что её автомобиль, стоящий во дворе, угнали. Уже через 2 часа полицейские обнаружили угнанный транспорт и задержали 42-летнего подозреваемого. При проверке выяснилось, что угонщик пьян, да ещё и не имел прав на управление транспортом.

ГИБДД напоминает, что по закону водитель может оставлять своё транспортное средство в том случае, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспорта или его использование в отсутствие водителя.

Напомним, мы писали о том, что в Сургутском районе нашли мужчину, который угнал у сожительницы снегоход.