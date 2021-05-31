В Сургутском районе нашли мужчину, который угнал у сожительницы снегоход Фото: pixabay.com

В Югре зарегистрировано 141 преступление за прошедшие дни, по горячим следам раскрыто 97.

В Советском районе подросток повредил навесной замок и залез в квартиру дома по улице Лоза в посёлке Коммунистический. Оттуда он вынес DVD-плеер, три бензопилы «Дружба» и компрессор от холодильника. Возбуждено уголовное дело, нарушитель сознался в преступлении и теперь находится под подпиской о невыезде.

В Сургутском районе сотрудники уголовного розыска нашли 21-летнего парня, который в деревне Каюково угнал снегоход «Буран», принадлежащий его 37-летней сожительнице. Против него также возбуждено уголовное дело.

В Нижневартовском районе полицейские остановили «Тойоту Королла» в районе перекрестка автодорог «Нижневартовск-Радужный» и «Стрежевой-Нижневартовск». За рулём находился 29-летний мужчина, у его пассажира, 24-летнего югорчанина, обнаружили странный полимерный пакет с порошкообразным веществом. Как оказалось, вещество является наркотиком - мефедрон, массой около 1 грамма. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.