Жительнице Пыть-Яха грозит тюрьма за торговлю подделками «CHANEL» Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Пыть-Яха утвердила обвинение против местной жительницы по статье "незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб".

Как выяснилось, индивидуальный предприниматель, при продаже товаров решила использовать чужой товарный знак. Для продажи она разместила контрафактные наручные часы, маркированные товарным знаком «CHANEL» в торговом зале магазина, причинив таким образом крупный материальный ущерб компании– правообладателю «CHANEL Sarl» в сумме 270 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд, предпринимателю грозит лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере зарплаты или дохода за период до шести месяцев.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижневартовске задержали местного жителя, который продавал немаркированный алкоголь.