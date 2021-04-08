В Нижневартовске задержали местного жителя, который продавал немаркированный алкоголь Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

Полиция Нижневартовска задержала 31-летнего местного жителя, который незаконно использовал чужие товарные знаки на своей алкогольной продукции. Партию немаркированных спиртных напитков мужчина хранил в арендованном складском помещении, а затем продавал.

- Полицейские изъяли из нелегального оборота более 5 300 бутылок водки и коньяка известных брендов общим объемом около 2,5 тысяч литров. В результате противоправных действий правообладателям товарных знаков причинен ущерб на сумму свыше 859 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На него завели уголовное дело по ч.1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака». Ему грозит до двух лет тюрьмы.