В Ханты-Мансийске провели военно-исторический фестиваль «Штурм-2021» Фото: Пресслужба Правительства Югры

В Ханты-Мансийске провели военно-исторический фестиваль «Штурм-2021». На площадке развернули зрелищные реконструкции событий Великой Отечественной войны, в том числе подвига военфельдшера отдельного противотанкового дивизиона Елены Артеевой - уроженки села Саранпауль Березовского района. Она героически погибла в сентябре 1942 под Сталинградом.

Фото: Пресслужба Правительства Югры

Фестиваль состоялся благодаря Фонду президентских грантов, фонду «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» и клубу исторической реконструкции «Арсенал». На фестивале представили множество интерактивных зон, где любой желающий мог узнать и потрогать технику и оружие военных лет - пушки, минометы, танк Т-IV, стрелковое оружие.

Напомним, ранее мы писали о том, что Фестиваль «Дух огня» в Югре переносится на 2022 год, причём состоятся сразу два фестиваля и две разные программы.