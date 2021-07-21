Фестиваль «Дух огня» в Югре переносится на 2022 год Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры

19-й международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» перенесли на 2022 год – он пройдет 22-28 февраля. При этом сразу состоятся два фестиваля – 19-й и 20-й. Такое решение принято на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия, сообщает Департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры.

Вице-президент фестиваля Мария Зверева подчеркнула, что программа 19-го фестиваля сформирована полностью. Но, по её словам, не все участники смогли бы приехать в Россию из-за эпидемиологической ситуации в мире.

- Проведя сразу два фестиваля в феврале 2022 года, мы представим две разные программы. Кроме того, мероприятия соберут большее число гостей, большее количество фильмов, – прокомментировала вице-президент фестиваля.

Дополнительный отбор фильмов 19-го «Духа огня» пройдет с 1 сентября по 15 октября, а 20-го фестиваля – с 1 октября по 30 декабря.

Мария Зверева отметила, что накануне во Франции завершился 74-й Каннский международный кинофестиваль. Обладателем гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд» стала режиссер и сценарист Кира Коваленко со своим фильмом «Разжимая кулаки». А в столице Югры на фестивале «Дух огня» она дебютировала в качестве режиссера в 2017 году, представив свою драму «Софичка». Тогда Киру Коваленко отметили специальным призом «За сохранение культурных традиций».

- Это говорит о том, что качество наших программ растет. И подтверждается это тем, что дебютанты «Духа огня» становятся победителями и самыми яркими участниками главного фестиваля кино в мире, – сказала Мария Зверева.

Напомним, что 19-й международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» планировали провести 19-24 августа 2021 года.