Кинофестиваль "Дух огня" в Югре проведут в августе Фото: ugrafest.ru

Заседание оргкомитета по подготовке и проведению XIX международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» провела в режиме видеоконференции губернатор Югры Наталья Комарова. На заседании рассмотрели вопрос об изменении формата и сроков проведения международного кинофестиваля. Заместитель губернатора Юрий Южаков предложил перенести сроки проведения кинофестиваля на август текущего года. Торжественные церемонии открытия и закрытия кинофестиваля провести 20-23 августа.

- Это совместное с президентом кинофестиваля Сергеем Соловьевым, вице-президентом Марией Зверевой, исполнительной дирекцией решение предлагается в связи с закрытием границ многими государствами в условиях пандемии, - сообщил Юрий Южаков.

Вице-президент фестиваля Мария Зверева добавила, что международный Каннский кинофестиваль, самый престижный в мире, в связи с продолжающейся пандемией уже сдвинул даты проведения фестиваля с мая на июль.

- Перенос даты проведения фестиваля «Дух огня» на август даст нам больше возможностей для формирования программы, приглашения участников, выбора наиболее интересных конкурсных предложений, - отметила Мария Зверева.

Глава региона и оргкомитет фестиваля поддержали предложение. И Наталья Комарова поручила внести соответствующие изменения в сроки подготовки конкурсной программы фестиваля.

- Важно ничего не потерять из намеченного, чтобы всем потенциальным участникам, жюри, актерам было удобно работать на кинофестивале, – отметила глава региона.