В Югре план по переселению граждан из аварийного жилья выполнен на 73,3%. Фото -

В Югре план по переселению граждан из аварийного жилья выполнен на 73,3%. Лучшие показатели у 7 муниципалитетов – это Белоярский район, Югорск, Нягань, Пыть-Ях, Сургутский район, Ханты-Мансийск, Октябрьский район.

В Югорске с начала года расселено 7 аварийных домов. С учетом приобретенных квартир в конце прошлого года и начале этого года, к расселению планируется еще 3 дома: Таёжная 32, Мира 42, Мира 65.

С начала этого года 110 семей улучшили свои жилищные условия, переехав в новое жилье. В новостройки по адресу – Калинина 46, Спортивная 31, Мичурина 21, Менделеева 57.

По информации управления внутренней политики и общественных связей, всего в реестре аварийных домов в Югорске состоит 35 домов, 4 из которых были признаны аварийными в этом году.