«Русские Витязи» устроят показательные выступления в Сургуте и Нижневартовске 18 сентября

Русские витязи в Югре

По инициативе Российского военно-исторического общества, в соответствии с решениями Министра обороны РФ и губернатора Югры Натальи Комаровой 18 сентября в Сургуте и Нижневартовске состоятся уникальные показательные выступления пилотажной группы «Русские Витязи». Феерическое авиационное шоу приурочено к 300-летию нефтяного дела в России и 90-летию Югры, и пройдет при поддержке Правительства Югры, ООО «Газпром трансгаз Сургут», компании «Лукойл», ООО «Инвест-защита» и администраций Сургута и Нижневартовска.

Желание посмотреть на выступления пилотажной группы выразили общественники, которые обратились с инициативой к руководству региона. Учитывая огромный вклад жителей Югры в развитие экономики, промышленности и энергетической безопасности страны, решение было принято: показательным выступлениям пилотажной группы Военно-воздушных сил РФ – быть!

- В Западной Сибири, в условиях Севера работают люди, которые решают стратегические задачи обеспечения энергобезопасности Российской Федерации, - отметила губернатор Югры Наталья Комарова в своем письме к главе Минобороны.

- Гордость современной России – воздушно-космические силы, элита ВКС – авиационные группы высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские Витязи». С поддержкой правительства Югры и министра обороны РФ Сергея Шойгу удалось получить для югорчан этот проект 18 сентября в Сургуте и Нижневартовске. «Русские витязи» будут работать с нами для югорчан, - подчеркнула глава региона.

Отметим, что масштабный проект помогла реализовать Команда Югры.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», в начале сентября 2021 года губернатор Наталья Комарова обсудила с заслуженным военным лётчиком РФ, командиром пилотажной группы «Русские Витязи», начальником 237-го центра показа авиационной техники ВС РФ имени И. Н. Кожедуба Андреем Алексеевым возможность показательных выступлений.

- Мы обязательно проведем встречи со школьниками, студентами, познакомим с авиационной техникой нашу молодежь, - пообещал Андрей Алексеев. В планах пилотажной группы и правительства Югры - организация экскурсии школьников на аэродром, уроки мужества, автограф-сессии.