Элитная пилотажная группа «Русские витязи» поднимутся в небо Югры Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

Пилотажная группа «Русские витязи» проведет показательные выступления в Югре, а точнее в Сургуте и Нижневартовске. Самолеты поднимутся в небо 18 сентября, об этом стало известно после встречи губернатора Югры Натальи Комаровой с пилотами группы.

- С поддержкой правительства автономного округа и министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу удалось все сложить и получить для югорчан этот проект 18 сентября в Сургуте и Нижневартовске. «Русские витязи» будут работать для югорчан, – сообщила Наталья Комарова.

В своём обращении к главе Минобороны России губернатор Югры отметила, что авиационные группы высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи» являются гордостью современной России – Воздушно-космические силы, элитой ВКС.

- Весомый вклад в развитие страны вносят и жители Югры. Здесь, в Западной Сибири, в условиях Севера работают люди, которые решают стратегические задачи обеспечения энергобезопасности Российской Федерации, – отметила в письме Наталья Владимировна.

Показательные выступления – это не только шоу, но и экскурсии на аэродром, уроки мужества и автограф-сессии. Командир группы Андрей Алексеев пообещал провести встречи со школьниками и студентами, познакомить молодежь с авиационной техникой.