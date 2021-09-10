На центральной площади Когалыма завершили реконструкцию фонтана Фото: Администрация города Когалыма

На центральной площади Когалыма завершили реконструкцию фонтана. Уже сейчас когалымчане могут увидеть первый в городе современный «сухой» пешеходный фонтан. Конструкция нового объекта благоустройства находится на одном уровне с землей, его длина и ширина составляет девять метров. Фонтан оснащен 21 форсункой, благодаря которым подается вода, и 36 стробоскопами освещающими фонтан, они расположились по всему периметру объекта. Как отмечают в администрации города, подача воды и световое решение будут программироваться и меняться, разработчики включили различные варианты подачи воды и освещения. Полюбоваться современным фонтаном можно с 9:00, а выключается он самостоятельно в 23:00.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Сургуте реконструируют фонтан на площади Советов. Уже несколько лет подача воды в нём была приостановлена, потому что насосное оборудование пришло в негодность.