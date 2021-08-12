В Сургуте реконструируют фонтан на площади Советов Фото: Администрация Сургута

В этом году впервые за долгое время полностью реконструируют фонтан на площади Советов в Сургуте. Уже несколько лет подача воды в нём была приостановлена, потому что насосное оборудование пришло в негодность. В августе строители заменят чашу, выполнят облицовку мозаичной плиткой.

– Фонтан передан на баланс городу. По поручению Главы Сургута Андрея Филатова проведена проверка прочности чаши архитектурного объекта, герметичность трубопроводов. Последние находятся в удовлетворительном состоянии, не требуют замены. Установлена подпорная стенка, на которой размещены фонари. Впереди монтаж специального оборудования, через которое будет осуществляться подача воды, – рассказал директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Роман Богач.

Фонтан находится на площади Советов с 2006 года. После поломки оборудования его закрыли настилом и разместили на поверхности временную цветочную клумбу. Уже в сентябре завершится настройка оборудования и пройдет тестирование работы фонтана.