В Нягани готова площадка для соревнований «Школа безопасности» Фото: Администрация Нягани

В Нягани на базе Центра «Патриот» развернулась площадка для муниципального этапа Всероссийских соревнований «Школа безопасности». Соревнования продлятся три дня, и за это время юным спасателям предстоит на практике использовать полученные раньше знания. Преодоление препятствий, спасение товарищей из трудных ситуаций и демонстрация физической подготовки - всё это поможет ребятам выявить лучших из лучших.

Уже больше двадцати лет проводятся соревнования «Школа безопасности» и благодаря им появилось не одно поколение юных героев. По итогам городского этапа будут выявлены победители, которые отправятся защищать честь Нягани уже на окружные соревнования, которые состоятся в Ханты-Мансийске.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Когалыме открыли класс безопасности, в котором можно моделировать различные чрезвычайные ситуации.