В Когалыме открыли класс безопасности

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:35:39+03:00

В помещении можно моделировать различные чрезвычайные ситуации

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В Когалыме на базе школы № 10 открыли класс безопасности. Об этом сообщила администрация города.

В классе безопасности на практике учат детей действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Тренировочный комплекс выполнен как жилая квартира: есть кухня, комната, санузел и коридор. Помещение оснащено особым программным оборудованием для моделирования непредвиденных ситуаций.

Например, можно имитировать пожар и задымление. Также возможно отработать алгоритм действий при утечке газа, задать другие сценарии чрезвычайных ситуаций.

- В школе нам часто объясняют, как нужно себя вести в различных экстренных случаях, но это теоретические знания, а с помощью практики легче усвоить материал. В таком классе есть возможность довести самые простые действия до автоматизма, разобрать все свои ошибки, чтобы в дальнейшем избежать беды, - рассказал кадет класса МЧС Руслан Шарафутдинов.

Отметим, в Когалыме это не первый подобный комплекс. Такая же тренировочная площадка есть в первой школе.

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ИСТОЧНИК KP.RU