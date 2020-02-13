2020-02-13T14:35:39+03:00
Общество

В Когалыме открыли класс безопасности

В помещении можно моделировать различные чрезвычайные ситуации
Руслан Савинов
Поделиться:
В Когалыме открыли класс безопасностиВ Когалыме открыли класс безопасностиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Когалыме на базе школы № 10 открыли класс безопасности. Об этом сообщила администрация города.

В классе безопасности на практике учат детей действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Тренировочный комплекс выполнен как жилая квартира: есть кухня, комната, санузел и коридор. Помещение оснащено особым программным оборудованием для моделирования непредвиденных ситуаций.

Например, можно имитировать пожар и задымление. Также возможно отработать алгоритм действий при утечке газа, задать другие сценарии чрезвычайных ситуаций.

- В школе нам часто объясняют, как нужно себя вести в различных экстренных случаях, но это теоретические знания, а с помощью практики легче усвоить материал. В таком классе есть возможность довести самые простые действия до автоматизма, разобрать все свои ошибки, чтобы в дальнейшем избежать беды, - рассказал кадет класса МЧС Руслан Шарафутдинов.

Отметим, в Когалыме это не первый подобный комплекс. Такая же тренировочная площадка есть в первой школе.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школы Советского района закроют на карантин
В Ханты-Мансийске пройдет мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана
Из Сургута выдворили 13 мигрантов
Малый театр Когалыма покажет пьесы Островского
Вместо оформления кредита югорчанка потеряла все сбережения
В Когалыме открыли класс безопасности
«Выборы на ладони» состоятся в Югре
Общественники Югры: «В аптеках Мегиона достаточно масок и противовирусных препаратов»
За ложные сообщения о неубранном снеге жителей Сургута начнут штрафовать
По горячим следам в Мегионе раскрыли квартирную кражу
Строительство полигона ТКО начнется в Нижневартовском районе
В Лангепасе и городе Покачи нашли некачественное мясо
Мэр Сургута встретился с жителями микрорайонов
В день всех влюбленных в Мегионе откроют новый корпус школы №6
Правоохранителей попросили проверить работу пункта скорой помощи в Нижневартовске
Горячая линия о наличии в аптеках медицинских масок заработала в Сургуте
Банду наркоторговцев в Сургуте осудят за пять килограмм наркотиков
Медики Нягани отчитались о своей работе перед горожанами
Садоводам и дачникам Югры подготовят льготы
Из двух парфюмерных магазинов Сургута украли дорогостоящие духи
Власти Сургута организовали серию встреч для молодежи
«Нива Шевроле» не уступила дорогу и влетела в «Дэу» в Пыть-Яхе
Жительница Пойковского отдала аферистам- ясновидящим два миллиона рублей
Жители Югры смогут проявить свои творческие навыки в «Легендах Торум Маа»