Коронавирус в Югре. Последние новости на 10 сентября 2021 года: скончался 1 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 10 сентября 2021 года. За прошедшие сутки в округе зарегистрировано 143 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах. Больше всего случаев выявлено в Сургуте – 32 человека.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 26 случаев, 18-29 лет – 12 случаев, 30-49 лет – 58 случаев, 50-64 лет – 29, старше 65 лет – 18. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлен 121 случай, источник инфекции устанавливается в 4 случаях, 18 случаев завозных. Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 26 случаев COVID-2019, среди рабочих – 32 случая, среди служащих – 24, среди медицинских работников – 6, среди пенсионеров – 32. В категории «иные» установлено 23 случая.

В структуре клинических проявлений у 7 человек клиническая картина заболевания отсутствовала, клинические проявления ОРВИ установлены у 113 человек, диагноз «пневмония» поставлен 23 заболевшим. За сутки от коронавируса скончался 1 человек и выписались по выздоровлению 164 человека.

За последние сутки в России выявлено 18 380 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 639 человек.

В Югре пожилые люди и инвалиды, привитые от COVID-19, могут пройти курс реабилитации.

Оздоровительные процедуры проводятся в комплексных центрах социального обслуживания населения.