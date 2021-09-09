В Югре пожилые люди и инвалиды, привитые от COVID-19, могут пройти курс реабилитации Фото: Департамент социального развития ХМАО-Югры

В Югре люди пожилого возраста и инвалиды, привитые от новой коронавирусной инфекции, могут бесплатно пройти курс социальной реабилитации. Такое решение принято Департаментом социального развития Югры.

Оздоровительные процедуры проводятся в комплексных центрах социального обслуживания населения в условиях дневного пребывания в течение 3 недель. Например в комплексном центре Ханты-Мансийска для пожилых югорчан, привитых от коронавируса или недавно переболевших им, доступен комплекс оздоровительных, профилактических и социально-реабилитационных мероприятий. С ними работает психолог в сенсорной комнате, проводятся различные занятия.

В отделении социальной реабилитации и абилитации Нижневартовского комплексного центра для той же категории граждан организованы занятия по лечебной физкультуре, артикуляционной и слуховой гимнастике, компьютерной, финансовой и правовой грамотности, а также сеансы массажа, физиопроцедуры и скандинавская ходьба. В курс включены кислородные коктейли и фиточай.

Мерой поддержки уже воспользовались 295 вакцинированных югорчан и работа в этом направлении продолжается. По всем вопросам можно обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства.