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Спорт9 сентября 2021 17:25

Спортсмен из Нижневартовска завоевал серебро I Игр стран СНГ по самбо

На всей территории уложено травмобезопасное покрытие
Виктория Терина
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Спортсмен из Нижневартовска завоевал серебро I Игр стран СНГ по самбо Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Спортсмен из Нижневартовска завоевал серебро I Игр стран СНГ по самбо Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

В Казани, где проходят первые I Игры стран СНГ, завершились соревнования по самбо. Всего разыграно 14 комплектов медалей среди юниоров и юниорок. В соревнованиях участвовали больше 80 спортсменов из 9 стран СНГ. В составе сборной команды России честь страны отстаивал Николай Лукьянчук из Нижневартовска.

По итогам турнира нижневартовец уверенно дошел до финального поединка в весовой категории до 58 кг, в котором уступил Ниджату Маммадлы из Азербайджана, завоевав серебряную награду. Третье место разделили Аман Бакытжан из Казахстана и Давид Овсепян из Армении.

Всего сборная России завоевала 9 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали, вновь оказавшись первой по медальному зачёту в самбо. На данный момент Россия находится на первом месте по общему медальному зачёту, игры продлятся до 11 сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, что Нефтеюганский спортсмен, выступавший в весовой категории 120 кг, стал чемпионом Европы по ММА.