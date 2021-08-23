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Спорт23 августа 2021 15:26

Нефтеюганский спортсмен стал чемпион Европы по ММА

Югорский боец выступал в весовой категории 120 кг
Виктория Терина
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Нефтеюганский спортсмен стал чемпион Европы по ММА Фото: Юганск Спорт

Нефтеюганский спортсмен стал чемпион Европы по ММА Фото: Юганск Спорт

Нефтеюганский спортсмен стал чемпион Европы по ММА. Гамзат Сиражудинов стал первым на чемпионате и первенстве Европы по смешанному боевому единоборству в Казани. Югорский боец выступал в весовой категории 120 кг, среди юниоров (18-20 лет). - Эта победа – результат усердного труда, проделанного всей моей командой, – поделился чемпион на свой странице в соцсетях.

Гамзата тренирует брат - старший тренер юниорской сборной России Рашид Сиражудинов. Во всех поединках спортсмен не оставил соперникам никаких шансов, тем самым он продолжил серию великолепных побед спортсменов из Югры.

Напомним, Нижневартовец Альберт Батыргазиев завоевал золото на Олимпийских играх в Токио. А также ещё один югорский спортсмен - Максим Храмцов принес России золото на Играх.