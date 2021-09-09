В Нижневартовске пройдет экологическая акция по выпуску молоди сибирского осетра Фото: fish.gov.ru

В Нижневартовске пройдет экологическая акция по выпуску молоди сибирского осетра в реку Обь. Акция посвящена предстоящему юбилею - 50-летию Нижневартовска, это совместный проект общественников и администрации города.

Акция состоится 10 сентября в 9 часов на Ермаковской переправе. Мероприятие направлено на восстановление биоразнообразия и улучшение экосистемы Оби. Всего выпустят больше 78 тысяч штук молоди сибирского осетра.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ханты-Мансийске выпустили более 12 тысяч мальков сибирского осётра и через несколько лет они смогут дать потомство.